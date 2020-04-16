Предприниматели Москвы начали жаловаться на массовую аннуляцию электронных пропусков

С проблемой, в частности, столкнулась индивидуальный предприниматель, консультант в области персонала Мария Руткас, об этом она рассказала «Эху».

«В понедельник (13 апреля) я оформила на себя как на индивидуального предпринимателя электронный пропуск, указав свой ИНН, который совпадает с моим ИНН физического лица. Сегодня мне пришло на почту, что мой цифровой пропуск аннулирован, так как в заявлении якобы я была указана как физическое лицо, и соответственно ИНН физлица, при этом не являясь самозанятой, соответственно мне пропуск не выдали», — рассказала она.

По словам Марии Руткас, в такой же ситуации оказались многие ее знакомые предприниматели. Другого решения, кроме повторной подачи заявки, пока нет, отметила Мария.

Как сообщили «Эху» в департаменте информационных технологий, более двухсот тысяч пропусков индивидуальных предпринимателей уже были восстановлены. После массового обращения граждан, власти провели тотальную сверку. Департамент принес извинения бизнесменам и поблагодарил тех, кто своевременно известил о проблемах.