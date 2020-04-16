Правительство отказалось от единого списка системообразующих предприятий

Такое решение принял премьер Михаил Мишустин, — сообщает агентство Интерфакс. Ранее перечень критиковали за включение в него букмекерской конторы «Фонбет». Компании, попавшие в список, могут рассчитывать на дополнительную поддержку правительства. В конце марта специальная правительственная комиссия расширила перечень, в который входили 200 компаний, более чем в три раза. Сегодня премьер анонсировал новые меры поддержки бизнеса. По оценке главы правительства, власти помогут сотням тысяч компаний в стране.

Мишустин добавил, что первые выплаты бизнес должен получить уже с середины мая.

Большой пласт малого и среднего бизнеса в России пока не имеет возможность получить поддержку, обещанную властью. Об этом «Эху» рассказал глава общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.

Калинин подчеркнул, что надеется на эффективное взаимодействие с правительством и скорейшее решение проблемы.