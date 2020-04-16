Система проверки пропусков у пассажиров такси в Москве работает не так, как это планировали власти

Ранее водителей обязали проверять разрешение на поездку у клиентов, пригрозив наказанием, но по опыту первых дней особого режима передвижения по городу можно сказать, что далеко не все таксисты могут выполнять требования мэрии.

Пропускной режим работает в столице второй день, но по факту действительно сказать, что он работает пока нельзя. В социальных сетях пользователи делятся историями о том, как они спокойно доезжают до места без вопросов от водителей или как на их предложение показать код таксисты реагируют безразличием. Подбавляющее большинство сотрудников «Эха», добиравшихся сегодня до работы на такси, столкнулись с тем же.

Введение всей этой системы на фоне трудностей, и так возникших из-за коронавируса, создало для водителей массу новых проблем. Поэтому Московский профсоюз таксистов обратился к руководству столичного дептранса с просьбой освободить их от этого бремени. В их письме отмечается, что власти не сопроводили новы обязанности четкими инструкциями, таксистам приходится сталкиваться с конфликтными ситуациями из-за того, что пассажиры не хотят показывать пропуск или сами не разобрались с системой. Новые правила, рассказал «Эху» председатель профсоюза Николай Кодолов, вызывают возмущение водителей.

Приложение «Помощник Москвы», которым должны пользоваться таксисты функционирует со сбоями, как бы в дептрансе не заверяли в обратном, отмечает Кодолов. Его слова подтверждают в разных сервисах такси — с нестабильной работой приложение столкнулись многие их водители, и зачастую им приходится принимать слова пассажиров на веру.

При этом в столичном департаменте транспорта и прокуратуре водителей продолжают пугать последствиями, если они не будут проверять пропуска.

Когда ранее власти анонсировали введение системы, речь шла о том, что проверкой цифровых пропусков займутся агрегаторы и таксопарки до того, как пассажир окажется в автомобиле. В частности, так систему описывал руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Лысенко добавил, что при отсутствии у клиента пропуска, ему откажут в поездке.

Столичные агрегаторы такси разрабатывают удобный механизм проверки электронных пропусков у пассажиров. В частности, «Яндекс.Такси» поддерживает постоянную обратную связь с водителями для поиска оптимального решения. Об этом «Эху» рассказала представитель «Яндекс.Такси» Ася Паноян.

Более 10 тысяч таксистов уже установили приложение «Помощник Москвы», с помощью которого водители и должны проверять пропуска. По данным департамента транспорта, программа работает стабильно. Власти также напомнили водителям, что проверять разрешения на поездку в их собственных интересах, и добавили, что в условиях эпидемии пренебречь процедурой – значит подвергнуть свое здоровье риску.

Тем временем, в Департаменте транспорта Москвы сообщили, что число поездок на такси, по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года, уменьшилось на 63%.