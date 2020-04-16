Новый учебный год в России может начаться в режиме онлайн

Этого не исключил глава Минобрнауки Валерий Фальков. Он отметил, что в этой ситуации главное — обеспечить качество образования. Кроме того, по словам министра, большинство российских вузов приняли решение провести летнюю сессию в дистанционном формате в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что с промежуточной аттестацией сложностей, в основном, нет.