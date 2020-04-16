У индивидуальных предпринимателей в Москве возникли серьезные проблемы с цифровыми пропусками

Их все аннулировали из-за сбоя в системе. К настоящему моменту 220 тысяч разрешений уже восстановлены, сообщили «Эху» в Департаменте информационных технологий столичной мэрии. Там объяснили возникшую ситуацию расхождением баз Департамента и Федеральной налоговой службы. После обращения граждан была проведена тотальная проверка и пропуска восстановили.