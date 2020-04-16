Столичные таксисты отказываются проверять цифровые пропуска у пассажиров

Профсоюз московских таксистов попросил столичные власти избавить их от этой процедуры. В нынешних условиях она превращается в формальность, говорится в письме, которое глава профсоюза Николай Кодолов направил на имя директора Департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова. В частности, отмечается, что водители не уполномочены проверять какие-либо документы. Часто это приводит к конфликтам с пассажирами.
2020-04-16T17:31:00+03:00
2020-04-16T17:33:12+03:00
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17:31, 16 апреля 2020
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