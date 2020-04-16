Вспышку коронавируса выявили в Тюменском военно-инженерном командном училище имени Прошлякова

Об этом сообщила на брифинге замгубернатора Ольга Кузнечевских. Точное число инфицированных она не уточнила, но отметила, что в учреждении Минобороны очень серьезный очаг заболевания среди курсантов. По ее словам, информация проверяется, в работе задействованы все необходимые службы. Много времени уходит на определение контактов круга зараженных, — сообщает издание «РБК Тюмень». Местное интернет-издание 72.ru пишет со ссылкой на руководство училища, что заболевших изолировали и лечат на территории учебного заведения. Их всего несколько человек, — отметили собеседники. Между тем, в Минобороны подтвердили, что диагноз COVID-19 выявлен у 14 военнослужащих и одного гражданского сотрудника тюменского училища.