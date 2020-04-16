Роструд предлагает заводить административные дела на руководство больниц, в которых врачи заболели коронавирусом

Каждый такой случай хотят рассматривать отдельно.

Глава федеральной службы по труду и занятости Михаил Иванков считает, что в случае с медработниками коронавирус нужно расценивать как профессиональное заболевание. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на письмо, которое руководитель ведомства направил в Фонд социального страхования. В нём сказано, что если новую болезнь нашли у врача, необходимо собирать специальную комиссию, которая изучит все обстоятельства произошедшего, например, были ли у сотрудника необходимые средства защиты.

Если медико-социальная экспертиза подтвердит, что доктор заболел во время исполнения обязанностей, то ему будут положены социальные выплаты и компенсации. Работодателю в таком случае грозит штраф. Для должностных лиц это от одной до пяти тысяч рублей, а для юридических — от тридцати до пятидесяти тысяч.

Тем временем о заражении врачей рассказали уже в нескольких российских регионах. Подтвержденных случаи выявили в Москве и Московской области. Также из-за подозрения на наличие коронавируса у медработников закрывались учреждения в Уфе и Курской области.

Официально ни в Роструде, ни в Фонде социального страхования информацию об этом предложении еще не комментировали.