Чехия не будет иметь претензий в случае переименования станции «Пражская» в Москве – пресс-секретарь посольства

Чешская сторона не будет иметь претензий в случае переименования станции метро «Пражская» в Москве. Об этом сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь посольства Чехии Ян Индрих.

«Такие шаги, как переименование станции метро полностью в компетенции местного самоуправления или управления московского метрополитена. Мы полностью уважаем это решение», — сказал он.

На сайте чешского посольства опубликован комментарий МИДа республики о сносе памятника Коневу в Праге, дополнительной информацией посольство не располагает, добавил Ян Йиндрих.

Ранее стало известно, что памятник Маршалу Советского Союза Ивану Коневу (1897-1973), который был установлен на площади Интербригады в шестом районе Праги, сняли с пьедестала.

В свою очередь Общественный совет при Минобороны РФ направил обращение главе военного ведомства Сергею Шойгу с предложением переименовать станцию метро «Пражская» московского метрополитена в честь маршала Конева.