Нижегородского священника отстранили от служения за отказ закрыть храм для прихожан из-за коронавируса и отказа омывать в спирте ложечку для причастия. Об этом сам настоятель храма в городе Кулебаки Николай Болдырев рассказал интернет-изданию «Волга. МБХ медиа». Он пояснил, что не стал в Светлый Четверг выгонять из храма людей, которые пришли попросить помощи у Бога в нынешней ситуации, чтобы не вводить их в искушение и, чтобы они не отшатнулись от веры. Сколько будет действовать запрет, пока неизвестно. После Пасхи будет разбирательство.

Нижегородская епархия ограничила доступ верующих в храмы с 15 по 19 апреля (с возможным продлением) в соответствии с предписанием областных санитарных служб.