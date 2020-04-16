Высокопоставленный офицер Росгвардии может быть причастен к вымогательству крупной взятки у подмосковного бизнесмена

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. По данным агентства, речь идет о замглавы оперативного разведцентра Росгвардии полковнике Альберте Кудряшове. ТАСС пишет, что офицер вымогал у некоего предпринимателя почти 20 миллионов рублей. РЕН ТВ сообщает о сумме в 18 миллионов. По данным телеканала, вместе с Кудряшовым был задержан майор московской полиции. РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Истринского суда Московской области уточняет, что Кудряшов арестован.
2020-04-16T16:32:00+03:00
2020-04-16T16:32:23+03:00
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16:32, 16 апреля 2020
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