Дата проведения парада Победы может быть изменена из-за пандемии коронавируса

Руководство страны примет решение в ближайшие дни, сообщила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, об этом будет объявлено. Она подчеркнула, что парад «обязательно состоится в этом году».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что «рассматриваются разные варианты» проведения парада, и предложил дождаться официального решения.

Накануне ветеранские организации попросили Владимира Путина перенести парад с 9 мая на другую дату. Агентства РБК и «Интерфакс» писали со ссылкой на источники, что решение о переносе уже принято и официально об этом будет объявлено в ближайшие дни.