Общественный совет при Минобороны обратился с предложением переименовать ст.метро «Пражская» в честь маршала Конева

Общественный совет при Минобороны РФ направил обращение главе военного ведомства Сергею Шойгу с предложением переименовать станцию метро «Пражская» московского метрополитена в честь маршала Ивана Конева. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель совета Павел Гусев, добавив, что это связано с демонтажем памятника советского полководца в столице Чехии.

«Дело в том, что памятник маршалу Коневу демонтировали в Праге, и памятник по сути дела оказался повержен, несмотря на то, что Конев реально был маршалом, военачальником, освободителем, одним из тех, кто участвовал в освобождении европейских стран. И это все произошло по решению какого-то домоуправителя», — сказал он.

По словам П.Гусева, при обсуждении членами Общественного совета этой темы, было решено, что внешний вид станции с барельефами и видами Праги не менять, поскольку благодаря маршалу Коневу удалось сохранить облик чешской столицы и спасти его от разрушения во Вторую Мировую войну.

«Члены общественного совета считают, что память и имя воина-освободителя (Ивана Конева) должно остаться. Тем более что станция метро «Московская» в Праге после событий 1968 года тоже была переименована, ее уже не существует», — отметил П.Гусев.



Чешская сторона не будет иметь претензий в случае переименования станции метро «Пражская» в Москве. Об этом сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь посольства Чехии Ян Индрих.



«Такие шаги, как переименование станции метро полностью в компетенции местного самоуправления или управления московского метрополитена. Мы полностью уважаем это решение», — сказал он. На сайте чешского посольства опубликован комментарий МИДа республики о сносе памятника Коневу в Праге, дополнительной информацией посольство не располагает, добавил Ян Йиндрих.



Ранее стало известно, что памятник Маршалу Советского Союза Ивану Коневу (1897-1973), который был установлен на площади Интербригады в шестом районе Праги, сняли с пьедестала.