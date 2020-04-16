Житель Новокузнецка обматерил мэра города в ответ на просьбу соблюдать режим изоляции

Глава города в свою очередь назвал это вопиющим примером того, что не все понимают всю серьёзность ситуации.

Спор между мэром Новокузнецка Сергеем Кузнецовым и неизвестным местным жителем произошел вчера, когда глава города вместе со съемочной группой обходил улицы. Градоначальник вместе с журналистами подошли к детской площадке, где в это время занимался молодой человек в спортивной форме. Когда мэр напомнил ему о пандемии и попросил пойти домой, горожанин, используя в том числе ненормативную лексику, назвал происходящее фикцией и клоунадой. Он отметил что запрет заниматься на площадке — это пиар, который нужен только мэру и телевизионщикам, и что «все нормальные люди так думают».

Видеозапись спора сам глава Новокузнецка выложил у себя в «Инстаграмме». Он добавил, что с таким отношением коронавирус победить будет нельзя и отметил, что обстановка с распространением инфекции в регионе обостряется.

Тем временем кемеровское интернет-издание a42.ru пишет, что полиция уже нашла человека, который поспорил с мэром. В региональном МВД рассказали, что его уже отвезли в отделение и в скором времени дадут правовую оценку действиям жителя Новокузнецка.

Всего на Кузбассе выявили четыре случая коронавируса, а под наблюдением находятся более трехсот человек