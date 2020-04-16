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16:04, 16 апреля 2020

Общественный совет при министерстве обороны предложил переименовать станцию московского метро «Пражская»

Его глава Павел Гусев рассказал агентству ТАСС, что после демонтажа в столице Чехии памятника маршалу Ивану Коневу, станция могла бы получить имя советского полководца. Он призвал не забывать и о том, что в Праге станция метро «Московская» в свое время также была переименована. По словам Гусева, военное ведомство в случае положительного решения будет вести диалог с московскими властями и руководством подземки.
Монумент Коневу был снят с пьедестала в начале апреля по решению муниципальных властей. Российский министр обороны Сергей Шойгу попросил своего чешского коллегу передать памятник Москве. Однако в ответ получил отказ. Его обосновали тем, что монумент принадлежит местным властям.



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