Его глава Павел Гусев рассказал агентству ТАСС, что после демонтажа в столице Чехии памятника маршалу Ивану Коневу, станция могла бы получить имя советского полководца. Он призвал не забывать и о том, что в Праге станция метро «Московская» в свое время также была переименована. По словам Гусева, военное ведомство в случае положительного решения будет вести диалог с московскими властями и руководством подземки.
Монумент Коневу был снят с пьедестала в начале апреля по решению муниципальных властей. Российский министр обороны Сергей Шойгу попросил своего чешского коллегу передать памятник Москве. Однако в ответ получил отказ. Его обосновали тем, что монумент принадлежит местным властям.
Общественный совет при министерстве обороны предложил переименовать станцию московского метро «Пражская»
Его глава Павел Гусев рассказал агентству ТАСС, что после демонтажа в столице Чехии памятника маршалу Ивану Коневу, станция могла бы получить имя советского полководца. Он призвал не забывать и о том, что в Праге станция метро «Московская» в свое время также была переименована. По словам Гусева, военное ведомство в случае положительного решения будет вести диалог с московскими властями и руководством подземки.