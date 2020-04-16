ФСБ рапортовала о задержании в Красноярске подростка, который признался в подготовке вооружённого нападения на школу

На видео, которое распространила служба безопасности, молодой человек в тренировочном спортивном костюме и куртке. Он срывающимся голосом тихо говорит, что собирался устроить стрельбу в школе Красноярска 19 или 20 апреля. Мотивы подросток не поясняет. ФСБ в том же видео показала кадры задержания. Его проводили вооруженные бойцы СОБРа в полной экипировке. Затем один из силовиков отчитывается о найденных у подростка предположительно обрезе, патронах и нескольких предметах, схожих с самодельными взрывными устройствами. Подросток подтверждает: это его арсенал. На вопрос для чего отвечает «Для расстрела в школе».

В ФСБ уточнили, что задержанный 2006го года рождения. У него также нашли и изъяли дневники с записями о планируемом нападении и средства связи, сообщили в спецслужбе. После экспертизы оружия, патронов и других предметов будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает агентство Интерфакс.

За последние два месяца это уже третье предотвращённое нападение на учебные заведения, о котором отчитывается ФСБ. До этого спецслужба сообщала о задержании школьников в Саратове и студентов техникума на Сахалине.