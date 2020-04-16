На Пасху в России останутся открытыми храмы более чем в половине российских регионов несмотря на коронавирус

В этом году православный праздник пришелся на вспышку эпидемии, из-за которой по всей стране ввели жесткие ограничительные меры.

Во многих регионах епархии организуют трансляции пасхальных служб в интернете и на телевидении, инструктируют как самостоятельно святить куличи, но в половине – богослужения состоятся в открытых для прихожан храмах. Об этом РБК сообщили в епархиях РПЦ и в пресс-службах глав регионов. Так происходит, поскольку у РПЦ единой позиции на этот счет нет, там рекомендуют людям все же оставаться дома, а епархиям — ориентироваться на ситуацию, решения в итоге принимаются на местах. В ряде регионов заявили о том, что запрет посещать церкви противоречит Конституции. В Кремле рассчитывают, что епархии будет следовать предписаниям главных санитарных врачей А региональные власти, поясняют опрошенные эксперты, не хочет портить отношения с верующими, провоцируя протестные настроения, и брать на себя ответственность, если речь не о территориях с критическими показателями зараженности.

К тому же есть верующие, которые видят в этом кризисе «кару Божию», а в церкви – спасение, и запреты не помешают им прийти в храм. В некоторых регионах, где открытые службы все же будут проводиться, планируют соблюдать специальные меры – разметка на полу, маски, запрет прикладываться к иконам.

Ранее стало известно, что в частности в Москве заразились коронавирусом около двух десятков священнослужителей. Сегодня telegram-канал Baza сообщил, что заболел также руководитель протокола РПЦ Андрей Бондаренко. Он был одним из организаторов поездки Патриарха Кирилла вокруг Москвы.