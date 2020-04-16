В нескольких столичных районах, несмотря на запрет мэрии, продолжились закупки в рамках благоустройства

Как сообщает Русская служба Би-би-си, районные отделения бюджетного учреждения «Жилищник» заключают контракты на укладку новой плитки, оборудование детских площадок, посадку цветов и прочие работы.

Ранее власти города заключили крупные контракты на закупку бетонных бордюров, однако позже мэрии пришлось отказаться от нескольких тендеров. Градоначальник Сергей Собянин приостановил заключение контрактов на любые закупки, кроме неотложных.