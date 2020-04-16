Предприниматель: Объявленные правительством меры по поддержке не учитывают необходимость предприятий платить за аренду

Объявленные правительством меры по поддержке малого и среднего бизнеса не учитывают необходимость мелких предприятий платить за аренду. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» соучредитель книжного магазина «Фаланстер» Борис Куприянов.

«Если это будет проведено, это будет хорошая помощь, но это не спасение. Потому что самое главное, что мучит, это не зарплата, все так или иначе договариваются со своими сотрудниками. Аренда – самая серьезная удавка на шее малого бизнеса, особенно в Москве. Никаких адекватных мер по поводу аренды мы не видим. У меня создается впечатление, что все эти меры нацелены на крупный бизнес, на производства, но ни в коем случае не на самый мелкий бизнес», — сказал он.

Б.Куприянов отметил, что пока неясно, попадут ли книжные магазины под предложенную государством поддержку.

Ранее президент Владимир Путин предложил выдать бизнесу деньги на зарплаты сотрудникам. Объем поддержки для конкретной компании рассчитают с учетом общей численности по состоянию на 1 апреля, исходя из суммы в 12 тыс. 130 рублей на одного сотрудника в месяц.