Z Архив новостей новости
5 4 6 1007
Эксклюзив Эха 15:08, 16 апреля 2020

Предприниматель: Объявленные правительством меры по поддержке не учитывают необходимость предприятий платить за аренду

Объявленные правительством меры по поддержке малого и среднего бизнеса не учитывают необходимость мелких предприятий платить за аренду. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» соучредитель книжного магазина «Фаланстер» Борис Куприянов.

«Если это будет проведено, это будет хорошая помощь, но это не спасение. Потому что самое главное, что мучит, это не зарплата, все так или иначе договариваются со своими сотрудниками. Аренда – самая серьезная удавка на шее малого бизнеса, особенно в Москве. Никаких адекватных мер по поводу аренды мы не видим. У меня создается впечатление, что все эти меры нацелены на крупный бизнес, на производства, но ни в коем случае не на самый мелкий бизнес», — сказал он.

Б.Куприянов отметил, что пока неясно, попадут ли книжные магазины под предложенную государством поддержку.
Ранее президент Владимир Путин предложил выдать бизнесу деньги на зарплаты сотрудникам. Объем поддержки для конкретной компании рассчитают с учетом общей численности по состоянию на 1 апреля, исходя из суммы в 12 тыс. 130 рублей на одного сотрудника в месяц.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 15 апреля Поздравить…

5 353 6 5275 15.04
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Неудавшийся социалистический рай Две диктатуры душат демократию и стоят на пути к свободе в Венесуэле – диктатура Николаса Мадуро и кубинская диктатура «Острова Свободы», как по привычке мы называем Кубу…

5 118 6 13448 13.04
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Ковчег Феликса Дектора Слезы сглатываю. Оплакиваем Феликса Дектора. Для многих из них он стал ориентиром и поводырем. Я в их числе. Каждая встреча с Феликсом, каждая беседа с ним была приобщением к высшим сферам, приподнимала над обыденностью…

5 146 6 16818 12.04
Блоги

+ Владимир Путин: Мы думаем над следующими шагами поддержки экономики Владимир Путин: Мы думаем над следующими шагами поддержки экономики Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета…

5 57 6 8154 14.04
8читать ;смотреть
Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

Коронавирус. Чем все закончится (уроки 100-летней давности) В условиях национального бедствия рано или поздно на первый план выходит вопрос о власти. Народ начинает искать виновных в своих несчастьях и находит их в действующей власти…

5 92 6 14020 15.04
Голосование
Правильно ли сделал мэр Москвы, закрыв вход на кладбища?
5 40 6 6360 10.04
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель

Что касается волонтерства, то я собираюсь этим заниматься не для описания, а для борьбы с неврозом. Понимаете, невыносимо сидеть сложа руки; хочется хотя бы подносить патроны, таскать какие-то снарядные ящики…

5 115 6 21020 10.04
#слушать 01:48:47 8читать ;смотреть $скачать 24.9 МБ
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Гудков: От парада 9 мая трудно отказываться, но придется отказаться Цифры пандемии показывают, что мы даже еще близко даже к пику не приблизились. Поэтому сто процентов рисковать ветеранами 9 мая нельзя…

5 32 6 5895 09:35
Новости

Полковник Росгвардии задержан в Подмосковье по подозрению в вымогательстве почти 20 миллионов рублей Подробности пока не приводятся…

5 27 6 5070
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Очереди устранены. Работа нормализована Но в дальнейшем надо будет переходить к автоматизированному контролю. Продумаем, как это сделать…

5 124 6 23298 15.04
Блоги

Маргарита Симоньян главный редактор телеканала RT

Помогли стороннику «антимайдана» из Одессы получить российское гражданство В 2013-м Виталий выступил на местном телевидении против «евромайдана». После этого на него и его клуб посыпались оскорбления со стороны националистов. А уже через 2 года его арестовала СБУ…

5 39 6 7705 14.04
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

От трагедии к фарсу Газеты стран Евросоюза пестрят инсинуациями о ситуации с коронавирусом в России — дескать, Москва скрывает правду о масштабах эпидемии, тесты в нужном количестве не проводятся, а эффективная помощь нуждающимся не оказывается…

5 39 6 7608 10.04
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Стабилизационные кредиты и снижение процентных ставок. Третий пакет поддержки бизнеса Отсрочку до 31 декабря 2020 г. уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 г. по налогу на имущество организаций и земельному налогу получат кинотеатры, организации допобразования, санатории и дома отдыха, организаторы выставок и конференций…

5 37 6 7876 15.04
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

До каких пор будет продолжаться провокационная античеченская травля? В «горячке» перепутал «Эхо Москвы» и «Новую газету», снова на эмоциях! «Газпром» к «Новой» не имеет отношения. Надеюсь поймете меня…

5 224 6 47302 13.04
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Посетите наш «Замагазин» Тут партийные призывы недопустимы, как и популистские решения. Рыночную экономику обмануть невозможно, её можно только убить, возродив спекулятивную…

5 78 6 16894 09.04
Блоги

Игорь Рубин: В эти моменты я горжусь, что являюсь гражданином Израиля! «Генеральный директор связался со стойкой регистрации, твой ребенок полетит этим рейсом». На что я ему ответил: «Но до вылета осталось всего 15 минут». На что получил короткий ответ: «Этот самолет не полетит без твоего сына»...

5 274 6 60452 06:55

Популярное за неделю

Новости

Число зараженных коронавирусом в РФ достигло 27 938, за сутки выросло на 3448 Впервые за долгое время меньше половины новых случаев пришлось на Москву….

5 37 6 19867
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Люди, которые лечатся пантами марала, вешают на себя антивирусные бейджи, считают, что из России вывозят генетический материал, чтобы сделать оружие против русских, — на каком уровне они будут бороться против коронавируса?..

5 147 6 129451 11.04
#слушать 50:03 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Голосование

3246912
«Печенеги терзали ее, половцы…» (выдающиеся образцы российского судебного красноречия):
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 8 6 13332 12.04
Блоги

Леонид Гозман политик

Хроники конца власти Путина — первый дезертир Нормальным ответом было бы что-то вроде того, что есть, мол, регламент подготовки выступлений президента, участвуют разные люди, а окончательный выбор, что говорить, а что нет, делает сам президент. В общем, не ваше дело!..

5 243 6 329952 09.04
Блоги

Тихон Дзядко главный редактор телеканала «Дождь»

+ «Еще не вечер». Михаил Ходорковский «Еще не вечер». Михаил Ходорковский Почему власти не выделяют достаточное количество денег на помощь народу и бизнесу? Почему президент Путин не берет на себя ответственность за коронавирусный кризис?..

5 69 6 151520 14.04
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8457244
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4449448

Сегодня в эфире