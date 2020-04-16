В Красноярске ФСБ задержала подростка, подозреваемого в подготовке вооруженного нападения на школу

Как следует из сообщения пресс-службы силового ведомства, у него нашли обрез охотничьего ружья с патронами, предположительно самодельные взрывные устройства и личные дневники, в которых была информация о планируемой атаке. Уголовное дело пока возбуждать не стали. Соответствующее решение примут после проведения экспертизы.