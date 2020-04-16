В Москве уже в субботу начнут проверять цифровые пропуска с помощью карт «Тройка»

Пропуск надо будет получать как минимум за пять часов до поездки.

Власти Москвы готовятся ввести новую систему контроля, которая не будет приводить к очередям на входе в метро. С 18 апреля проверку цифровых пропусков планируют вести через карту «Тройка» и социальную карту, а действие других билетов приостановят. Об этом интернет-изданию «МБХ Медиа» рассказал источник в транспортном комплексе столицы, официально информация пока не подтверждена. Тем, у кого нет ни «Тройки», ни социальной карты, проехать на метро и МЦК будет нельзя. Однако и обладатели карт могут столкнуться со сложностями – по словам источника, электронный пропуск надо будет получать за пять часов до поездки на метро и МЦК и за день до поездки на другом транспорте. При его оформлении потребуется указать номер «Тройки» или социальной карты. Тех, кому пропуска не нужны – например, военнослужащих и судей – станут в ручном режиме проверять полицейские.

О намерении перевести проверку электронных пропусков в автоматический режим накануне рассказали в столичном департаменте транспорта. Чиновники также пояснили, что это будет делаться через карты «Тройка», «Стрелка» или социальную карту, но не обозначили сроки нововведений.