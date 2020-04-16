В Башкирии свыше десяти больниц частично или полностью закрылись на карантин из-за коронавируса

Такие данные привел начальник отдела регионального управления ведомства Венер Изикаев. Его цитирует агентство ТАСС. По его словам, закрыты районная клиническая больница в Уфе и клиники в других городах. По сведениям Минздрава, в регионе зафиксировано почти 200 подтвержденных случаев коронавируса. Шесть человек скончались.

В конце марта в Башкирии был введен режим изоляции. Местным жителям разрешается сходить в ближайший магазин или аптеку, выбросить мусор или выгулять домашних животных. Все выходящие из дома должны иметь при себе паспорт.