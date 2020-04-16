Множество предприятий в России пока не может получить государственную поддержку из-за несовпадений в ОКВЭД

Множество предприятий малого и среднего бизнеса в России пока не может получить государственную поддержку из-за несовпадений в ОКВЭД. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.

«При оформлении мер поддержки малого бизнеса министерство финансов, прежде всего, будет ориентироваться на коды ОКВЭД. Мы еще две недели назад направили министру экономики письмо о том, что эти коды ОКВЭД должны быть достаточно широкими. Мы указывали тогда, что ряд видов деятельности не попал под господдержку, хотя по логике вещей он обязан в нее попасть. Например, были введены в пострадавшие отрасли стоматологии, и был указан код ОКВЭД 86.23, а между тем многие стоматологии работают по коду 86.21 «Общая врачебная практика. С нашей точки зрения, лучше давать широкий код, к примеру, 86.2, чтобы все подклассы автоматически попадали под эту поддержку», — сказал он.

А.Калинин подчеркнул, что надеется на эффективное взаимодействие с правительством и решение проблемы в кратчайшие сроки.