С начала недели столичным магазинам выписали штрафы на сумму более 20 миллионов рублей

Речь идет о торговых точках, в которых было нарушено требование соблюдать дистанцию в полтора метра между сотрудниками и посетителями – об этом «Эху Москвы» сказал глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Он отметил, что, хотя руководство магазинов старается выполнять предписания властей – наносит соответствующую разметку у касс и информирует посетителей о необходимости сохранять дистанцию, нарушения все равно возникают из-за наплыва покупателей. Немерюк отметил, что штрафов выписано «не так много».
2020-04-16T14:30:00+03:00
2020-04-16T14:33:30+03:00
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Эксклюзив Эха 14:30, 16 апреля 2020
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