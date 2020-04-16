С начала недели столичным магазинам выписали штрафы на сумму более 20 миллионов рублей

Речь идет о торговых точках, в которых было нарушено требование соблюдать дистанцию в полтора метра между сотрудниками и посетителями – об этом «Эху Москвы» сказал глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Он отметил, что, хотя руководство магазинов старается выполнять предписания властей – наносит соответствующую разметку у касс и информирует посетителей о необходимости сохранять дистанцию, нарушения все равно возникают из-за наплыва покупателей. Немерюк отметил, что штрафов выписано «не так много».