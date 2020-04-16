Начиная с выходных, проверять цифровые пропуска в Москве начнут через социальную карту и «Тройку»

По словам источника сайта «МБХ медиа» в транспортном комплексе столицы, само разрешение надо будет получить за пять часов до поездки на метро и МЦК и за один день до поездки на любом другом общественном транспорте. Утверждается, что проехать без карт будет нельзя, а тех, кому цифровые пропуска не нужны в силу профессии, в ручном режиме будут проверять полицейские.

Накануне утром перед турникетами в столичной подземке образовались большие очереди из-за того, что у всех пассажиров на входе проверяли разрешение на проезд. С сегодняшнего дня это делается выборочно.