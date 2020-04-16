В Кремле не видят ничего противозаконного в высказываниях Кадырова по поводу журналистов «Новой газеты». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы ознакомились, действительно, весьма эмоционально, но, с другой стороны, и ситуация весьма эмоциональная. Поэтому, собственно, ничего необычного там не увидели. Естественно, сейчас все находятся в таком эмоциональном состоянии, весьма неспокойном, но, по сути, это абсолютно никак не сказывается на том, что было сказано. В данном случае ничего запрещенного или противозаконного в этом нет», — сказал он.

Д.Песков подчеркнул, что в Кремле «не считают необходимым» давать официальный ответ на обращение Рамзана Кадырова.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с угрозами в адрес «Новой газеты». Он призвал российские власти остановить деятельность издания.