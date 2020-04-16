Мэрия Москвы совместно с правоохранительными органами будет работать над отлаживанием системы проверки пропусков. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Выводы они совместно будут делать, это понятно абсолютно. Потому что все они работают и преследуют одну единственную цель. Здесь речь идет о скоординированных действиях, поэтому выводы предстоит делать совместно, конечно. Но еще раз повторяю, мы видим, что ситуация нормализуется в этом плане», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в связи с введением пропускной системы в Москве 15 апреля на въездах в столицу образовались пробки из-за проверок сотрудниками ГИБДД цифровых пропусков у водителей. Горожане также сообщали об очередях на входе в метро.