США обвинили Россию в экспериментах с ядерным оружием

В Госдепартаменте считают, что Москва нарушила подписанные в середине девяностых договор о моратории.

Как говорится в ежегодном докладе Госдепа, «в США не знают, сколько (у России) было ядерных экспериментов со сверхкритическими параметрами или с самоподдерживающейся (цепной) реакцией, а также проводились ли они в прошлом году». Однако, уверены в Вашингтоне, Москва могла проводить испытания, подпадающие под договор об ограничении ядерных зарядов мощностью свыше 150 килотонн. Несмотря возобновление Россией в 1996-м году моратория на проведение таких испытаний, «некоторые действия Москвы (после этой даты) не соответствовали приверженности стандартам нулевой мощности», говорится в документе. Как писала накануне Уолл-стрит джорнал, Разведывательное управление министерства обороны США, основываясь на своих данных, но вновь не называя конкретных дат, утверждает, что Москва проводила тестирование ядерного оружия в нарушение установленных стандартов на своем полигоне на Новой Земле.

Автор публикации обращает внимание на то, что аналогичные претензии в докладе Госдепартамента США предъявлены и властям Китая.

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков обвинения Вашингтона отверг. Он также сказал, что, по российским данным, Штаты готовят собственный ядерный полигон в Неваде к возобновлению испытаний, — передает агентство ТАСС.