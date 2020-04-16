Совет по правам человека при Президенте выступил против переноса даты окончания Второй Мировой войны на 3 сентября

Совет по правам человека при Президенте России выступил против переноса даты окончания Второй Мировой войны на 3 сентября.

Накануне Государственная дума приняла во втором и третьем чтении поправки в закон о памятных датах. По новой редакции считается, что Вторая мировая война закончилась не 2, а 3 сентября 1945, как это было и в советские годы. В 2010 году Президент России Дмитрий Медведев совместил международную и российскую традиции. 2 сентября была подписана капитуляция Японии, причем визу под документом поставил и советский генерал Кузьма Деревянко. Японские части прекратили сопротивление только через сутки, что и стало основанием считать 3 сентября днем окончания войны. Казус напоминает историю с Днем Победы, который в Европе празднуют 8 мая — в день подписания капитуляции. В случае если закон вступит в силу, праздничная дата совпадет с днем памяти жертв теракта в Беслане, который стал национальной трагедией России. Глава СПЧ Валерий Фадеев обратился к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой отклонить законопроект, поскольку это не найдет понимания родственниками жертв.



В сообщении, которое появилось на официальном сайте СПЧ, Большинство членов Совета считают перенос даты окончания Второй Мировой войны недопустимым.