На фоне пандемии COVID-19 в России поставщики лекарств начали поднимать цены на препараты

В ряде случаев рост доходит до 15%, в том числе на жизненно важные лекарства. Об этом пишет газета Коммерсантъ. Эксперты связывают повышение цен с ростом расходов производителей на импортные субстанции (действующие вещества) и обслуживание иностранного оборудования из-за девальвации рубля. Гендиректор крупнейшего поставщика лекарств в России ЦВ «Протек» Дмитрий Погребинский говорит, что по мере выбытия со складов партий с более низкими ценами неизбежно повышается стоимость реализации. Он утверждает, что рост цен на препараты, не входящие в перечень жизненно важных (ЖНВЛП), не превышает 5%. Причем топ-менеджер связывает происходящее с тем, что в конце 2019 года «в силу различных причин» повысили цены производители, а в феврале стоимость лекарств выросла из-за девальвации рубля. Это касается и препаратов, выпущенных в России, уточнил он. Коснулся рост цен и ЖНВЛП, утверждает источник «Ъ» на фармацевтическом рынке. По словам источника «Ъ», текущее повышение цен позволило поставщикам в том числе отсечь часть клиентов, так как из-за ажиотажного спроса они не могли справиться со всем объемом заказов.

Спрос на лекарства в фармацевтической рознице начал резко расти с середины прошлого месяца. Эксперты связывали динамику с желанием потребителей сделать запасы необходимых препаратов.