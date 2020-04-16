Департамент транспорта Москвы отчитался об отсутствии очередей на входах в метро

Они образовались накануне с началом действия пропускного режима в столице. По словам чиновников, сейчас проверки разрешений на передвижение по городу проводятся выборочно. В дальнейшем планируется ввести автоматизированную систему контроля. Она будет привязана к социальным картам «Тройке» и «Стрелке». В Дептрансе также сообщили, что в ближайшие дни планируется отладить систему проверки пропусков в такси. Между тем, московский профсоюз таксистов попросил ведомство освободить от этой обязанности. Как рассказал «Эху Москвы» председатель организации Николай Кодолов, проверки водителями документов пассажиров незаконны. Кодолов добавил, что уже сейчас просьбы таксистов показать документы приводят к конфликтам с пассажирами.