Правительство объявило о новых мерах поддержки бизнеса на фоне пандемии коронавируса

Предприятия малого и среднего бизнеса из-за обвала курса рубля и новой инфекции сейчас как никогда нуждаются в помощи властей. Она будет предоставлена, пообещал сегодня глава правительства Михаил Мишустин. Строительство, легкая промышленность — предприятиям в этих отраслях окажут дополнительную помощь, заверил премьер. В список наиболее пострадавших отраслей также включат непродовольственные магазины. По оценке премьера правительство поддержит сотни тысяч компаний в стране, которые оказались в сложной ситуации. Он призвал банки скорее начать работу по льготным кредитам малому и среднему бизнесу. Системообразующие предприятия смогут получить льготные кредиты на пополнение оборотных средств при условии максимального сохранения занятости, отметил премьер.

Со своей стороны глава Минэкономразвития Максим Решетников обнадёжил малый и средний бизнес из пострадавших отраслей возможностью получить гранты на зарплаты, коммунальные и другие обязательные платежи.

Напомним, правительство ранее утвердило список пострадавших от коронавируса отраслей. В него вошли, в том числе, авиаперевозки, культура, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, туристический и гостиничный бизнес. В списке также присутствуют предприятия общепита, компании, предоставляющие бытовые услуги. Позже туда добавили кинотеатры и стоматологию. Помощи просят и другие отрасли, к примеру, ЖКХ, отмечает газета «Коммерсант».

Президент Путин накануне предложил правительству безвозмездно выделить компаниям малого и среднего бизнеса пострадавших отраслей деньги на выплату зарплат сотрудникам. Глава страны также поручил предоставить отсрочку по страховым взносам таким предприятиям.

Часть компаний из пострадавших от кризиса отраслей не может получить господдержку. С такой проблемой, в частности, столкнулись гостиницы, стоматологические клиники, образовательные компании. Об этом заявили в общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Ее руководитель Александр Калинин рассказал «Эху Москвы», что есть целый ряд причин, проблема, в частности, возникла с компаниями, у которых основной код вида деятельности в Едином государственном реестре не совпадает со списком правительства.

Меры, о которых объявило правительство, хорошие, но малый бизнес они все равно не спасут. Такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал предприниматель, соучредитель книжного магазина «Фаланстер» Борис Куприянов. Куприянов при этом не исключил, что обещанные меры могут чем-то помочь среднему и малому бизнесу в регионах.