На московских кладбищах запустили услугу «онлайн-прощание»

Для тех, кто не может прийти на похороны, бюджетное учреждение «Ритуал» безвозмездно организует трансляцию – об этом пишет газета «Ведомости», ссылкой на главу компании Артема Екимова. Он сказал, что до закрытия кладбищ на похороны приходили в среднем порядка 50 человек, но теперь их не более 10.

Распоряжение о закрытии кладбищ на прошлой неделе подписал мэр города Сергей Собянин. Исключение было сделано для похорон и оформления ритуальных услуг.