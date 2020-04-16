Представители московской оппозиции потребовали от прокуратуры найти виновных в коллапсе в столичной подземке

Накануне с утра перед турникетами выстроились длинные очереди из-за того, что полицейские проверяли у пассажиров цифровые пропуска. Об обращении в Фейсбуке написал муниципальный депутат Илья Азар. Сегодня власти перешли от сплошных проверок к выборочным. Как рассказал начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков, проход пассажиров в общественном транспорте будет осуществляться без дополнительных проверок, когда заработает система их привязки к социальным картам «Тройка» и «Стрелка». Когда именно заработает эта система, Данчиков не уточнил.
2020-04-16T13:30:00+03:00
2020-04-16T13:33:21+03:00
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13:30, 16 апреля 2020
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