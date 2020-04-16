Глава Архангельской области выступил против строительства мусорного полигона на станции Шиес

В разговоре с новостным сайтом «Эхо Севера» исполняющий обязанности губернатора Александр Цыбульский сказал, что сейчас сосредоточен на борьбе с эпидемией, а впоследствии планирует уделить вопросу свалки больше времени, чтобы понять, что нужно сделать для прекращения строительства.

Цыбульский возглавил регион в начале месяца после отставки Игоря Орлова. Как пишет газета РБК, ссылаясь на данные закрытых соцопросов, предыдущий губернатор входил в пятерку руководителей регионов, имеющих самую низкую поддержку со стороны населения. В том числе это было связано с негативным отношением жителей к строительству мусорного полигона, куда должны свозить отходы из Москвы.