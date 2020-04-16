В Подмосковье задержан полковник Росгвардии, подозреваемый в вымогательстве крупной суммы денег

Следствие предполагает, что высокопоставленный офицер потребовал у местного предпринимателя почти 20 миллионов рублей за покровительство. Часть оговоренной суммы уже была передана – рассказал источник агентства «Интерфакс». Другой собеседник уточнил, что проерка проводится в отношении замглавы оперативного разведцентра Росгвардии Альберта Кудряшова. По сведениям «РИА Новости» его арестовали на два месяца.