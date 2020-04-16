В Подмосковье задержан высокопоставленный офицер Росгвардии – его подозревают в вымогательстве многомиллионной взятки у предпринимателя, сообщают информагентства.

20 миллионов рублей предположительно вымогал полковник Росгвардии у подмосковного бизнесмена, пишет агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Сообщил в полицию сам коммерсант, не пожелавший платить. Агентство «Интерфакс» пишет, что деньги с предпринимателя требовали в обмен на покровительство, и часть суммы он вымогателям уже успел передать. По данным одного из собеседников издания, речь идет о замглавы оперативного разведцентра Росгвардии полковнике Альберте Кудряшове. Его задержали, причем, как сообщает телеканал РЕН ТВ, сотрудники МВД не подозревали, что будут иметь дело с высокопоставленным силовиком – предприниматель не стал уточнять, кто именно требовал у него деньги. Вместе с полковником был задержан еще один офицер, его предполагаемый сообщник. По некоторым данным, их Истринский суд уже арестовал их на два месяца.

Официального подтверждения этой информации пока нет.