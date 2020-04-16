Российский МИД отверг обвинения США в проведении ядерных испытаний

По данным Госдепа, в прошлом году Москва могла проводить эксперименты с ядерным оружием.

Россия не нарушала своих обязательств по ограничению испытаний ядерного оружия, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков. При этом он добавил, что США вовсе не имеют права обвинять Москву в каких-либо нарушениях в этой сфере, поскольку Вашингтон отказывается ратифицировать договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Дипломат предположил, что США занимаются дезинформацией, под ширмой которой сами готовятся к новым экспериментам с ядерным оружием. В беседе с агентством ТАСС Рябков сослался на данные, согласно которым испытательный полигон в штате Невада приводят в повышенную готовность.

Резкую реакцию Москвы вызвал один из пунктов доклада Госдепа за прошлый год. В нем говорится о том, что Россия могла проводить ядерные испытания, не уведомив США. При этом точных данных о том, сколько экспериментов было проведено, и происходили ли они именно в прошлом году, у Вашингтона нет.



Космическое командование США также сообщило, что накануне Россия испытала противоспутниковую ракету прямого перехвата. Она способна поражать космические аппараты на низкой орбите.