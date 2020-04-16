Россия к концу апреля будет производить 7 миллионов защитных масок в день, — заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Его слова приводит агентство ТАСС. Между тем, руководитель департамента торговли Москвы Алексей Немерюк сегодня в эфире «Эха» сказал, что маски есть в продаже и сейчас. По его словам, они бывают в аптеках по утрам, но их быстро разбирают.