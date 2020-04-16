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12:32, 16 апреля 2020

На московских кладбищах запустили услугу «Прощание онлайн»

Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на государственное бюджетное учреждение «Ритуал». Для тех, кто не может прийти на похороны, организуют трансляцию церемонии в интернете. Руководитель «Ритуала» Артем Екимов сказал, что до закрытия кладбищ на похороны в среднем приходили около пятидесяти человек, сейчас, в условиях пандемии, их количество сокращено до семи-восьми. Одновременно учреждение запустило несколько платных сервисов, среди них – поиск места захоронения, уборка могилы, возложение цветов и окраска оград. Неделю назад мэр Сергей Собянин закрыл городские кладбища для посетителей, сделав исключение только для похорон.



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