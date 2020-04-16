На московских кладбищах запустили услугу «Прощание онлайн»

Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на государственное бюджетное учреждение «Ритуал». Для тех, кто не может прийти на похороны, организуют трансляцию церемонии в интернете. Руководитель «Ритуала» Артем Екимов сказал, что до закрытия кладбищ на похороны в среднем приходили около пятидесяти человек, сейчас, в условиях пандемии, их количество сокращено до семи-восьми. Одновременно учреждение запустило несколько платных сервисов, среди них – поиск места захоронения, уборка могилы, возложение цветов и окраска оград. Неделю назад мэр Сергей Собянин закрыл городские кладбища для посетителей, сделав исключение только для похорон.