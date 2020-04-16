Гендиректор ВОЗ: ВОЗ продолжает эффективно работать, несмотря на отказ от финансирования со стороны США

Всемирная организация здравоохранения продолжает эффективно работать, несмотря на отказ от финансирования со стороны США. Об этом сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Гебрейесус выразил надежду на продолжение сотрудничества с США в будущем. О том, что Вашингтон прекращает финансирование ВОЗ, президент США Дональд Трамп сообщил накануне. Он сказал, что организация не справилась со своей основной обязанностью.
2020-04-16T12:30:00+03:00
2020-04-16T12:34:15+03:00
https://echo.msk.ru/news/2626170-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:30, 16 апреля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Стабилизационные кредиты и снижение процентных ставок. Третий пакет поддержки бизнеса Отсрочку до 31 декабря 2020 г. уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 г. по налогу на имущество организаций и земельному налогу получат кинотеатры, организации допобразования, санатории и дома отдыха, организаторы выставок и конференций…
Игорь Рубин: В эти моменты я горжусь, что являюсь гражданином Израиля! «Генеральный директор связался со стойкой регистрации, твой ребенок полетит этим рейсом». На что я ему ответил: «Но до вылета осталось всего 15 минут». На что получил короткий ответ: «Этот самолет не полетит без твоего сына»...