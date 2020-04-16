Гендиректор ВОЗ: ВОЗ продолжает эффективно работать, несмотря на отказ от финансирования со стороны США

Всемирная организация здравоохранения продолжает эффективно работать, несмотря на отказ от финансирования со стороны США. Об этом сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Гебрейесус выразил надежду на продолжение сотрудничества с США в будущем. О том, что Вашингтон прекращает финансирование ВОЗ, президент США Дональд Трамп сообщил накануне. Он сказал, что организация не справилась со своей основной обязанностью.