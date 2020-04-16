Соединенные Штаты обвинили Россию в экспериментах с ядерным оружием

По версии Госдепартамента, Москва нарушила мораторий. В докладе Госдепа о соблюдении странами договоренностей в сфере контроля над вооружениями говорится, что Россия не информировала Штаты о проведении таких испытаний в прошлом году, поэтому Вашингтон не мог реализовать свое право на проверку данных.

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков обвинения отверг. Он призвал Соединенные Штаты отказаться от дезинформации.