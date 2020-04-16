Полковник Росгвардии задержан в Московской области по подозрению в вымогательстве почти 20 млн рублей у бизнесмена

Полковник Росгвардии задержан в Московской области по подозрению в вымогательстве почти двадцати миллионов рублей у бизнесмена. Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство ТАСС. Согласно этим данным, предприниматель немедленно обратился в полицию. Материалы уголовного дела переданы в военные и следственные органы СК.