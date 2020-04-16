Департамент транспорта Москвы отчитался об отсутствии очередей на входах в столичную подземку

Сегодня пропуска проверяются выборочно. О том, что скопления людей на входах нет, сообщают и корреспонденты «Эха Москвы».

Начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков сказал, что в дальнейшем будет запущена система привязки цифровых пропусков на передвижение по городу к социальным картам «Тройки» и «Стрелки». Когда именно заработает система, Данчиков не уточнил.