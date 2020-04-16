В России на фоне пандемии коронавируса стали дорожать лекарства, в том числе препараты, которые входят в список жизненно важных. Об этом пишет газета «Коммерсант».

Стоимость некоторых лекарств подскочила до 15ти процентов. Рост цен эксперты, опрошенные газетой «Коммерсант», связывают с увеличением расходов производителей на импортные действующие вещества и обслуживание иностранного оборудования из-за падения курса рубля. Подорожали и лекарства из списка жизненно важных, рассказал газете источник на фармацевтическом рынке. О каких конкретно препаратах идет речь издание не уточняет. При этом собеседники отметили, что максимально допустимая наценка на такие лекарства 15 процентов и они вряд ли подорожают сильнее. К тому же, ценам не даст пойти вверх режим изоляции россиян. В период ажиотажа они раскупали лекарства, из-за чего продажи в аптеках упали уже на 20 процентов и негативная динамика может сохраниться, полагают источники газеты Коммерсант. На этом фоне многие москвичи жалуются на нехватку масок и перчаток. Дефицита в них нет, заверил Эхо глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Он отметил, что каждый день по торговым предприятиям развозят 150 тысяч масок для того, чтобы обеспечить ими кассиров и продавцов. Маски утром появляются, но к вечеру их раскупают, сказал Немерюк.



Российские моногорода намерены наладить между собой поставки масок и антисептиков для борьбы с распространением коронавируса, сообщает агентство ТАСС.