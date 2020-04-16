В России за последние сутки выявлено почти 3,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

Заболевание стало сильнее распространяться в регионах.

Показатели заболеваемости коронавирусом в России вновь обновили максимум – на сей раз зафиксировано 3448 новых случаев, что немного больше вчерашнего значения. При этом Москва впервые за все время дала менее половины общероссийского прироста: в столице появилось 1370 заболевших, примерно на 400 меньше, чем накануне. Зато в регионах заболеваемость лишь растет. Серьезный скачок числа зараженных произошел в Подмосковье. Много новых случаев в Санкт-Петербурге, Нижегородской области, Ингушетии и Красноярском крае.

По официальным данным, за минувший день жертвами болезни стали 34 человека, а с начала эпидемии от коронавируса умерли уже 232 заболевших. При этом немного выросло и число выздоровевших – победили вирус в общей сложности больше 2300 человек.

Между тем, в московском штабе по борьбе с коронавирусом вновь отмечают, что больше половины новых заболевших составили люди в возрасте до 45 лет.