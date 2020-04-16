Столичные таксисты просят освободить их от обязанности проверять пропуска у пассажиров. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель Московского профсоюза таксистов Николай Кодолов.

«Во-первых, приложение, несмотря на заявления департамента транспорта, нормально не работает. Таксисты не могут, в основном, разобраться, как и чего. Во-вторых, почему таксисты должны заниматься всем этим, данные обязанности должны быть возложены сугубо на сотрудников силовых ведомств, у которых есть на это все права по закону Российской Федерации. Также из-за этого могут возникать конфликты с пассажирами, потому что пассажиры тоже тыкаются с этими кодами, у кого-то свои данные, у кого-то чужие, и, к сожалению, тут разобраться невозможно», — сказал он.

Н.Кодолов подчеркнул, что необходимость проверки цифровых пропусков мешает работе таксистов и вызывает возмущение водителей. Глава профсоюза также отметил, что многие пассажиры отказываются от процедуры проверки пропусков в такси.

Московский профсоюз таксистов написал письмо руководителю Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максиму Ликсутову с просьбой освободить их от обязанности проверки у пассажиров разрешений на передвижение по городу.

С 15 апреля в столице начал действовать пропускной режим. К проверке разрешений московские власти планировали привлечь, в том числе, водителей такси.