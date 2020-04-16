Немерюк: Работа столичных такси в связи с вводом системы цифровых пропусков наладится через пару дней

В Департаменте торговли и услуг заверили, что работа столичных такси в связи с вводом системы цифровых пропусков наладится через пару дней. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Работа столичных такси с учетом новой пропускной системы наладится через пару дней», — сказал он.