Ежегодный рейтинг двухсот богатейших бизнесменов России по версии журнала Форбс возглавил Владимир Потанин

Годом ранее он был на шестом месте. По оценкам издания, теперь состояние президента холдинга «Интеррос» оценивается почти в 20 миллиардов долларов. Второе место в списке сохранил председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин. Его состояние за год уменьшилось с почти двадцати одного с половиной миллиарда до восемнадцати. Лидер прошлогоднего рейтинга председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон оказался на третьей строчке. Его состояние уменьшилось с двадцати четырех миллиардов до чуть более, чем семнадцати.