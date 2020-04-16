В эти минуты на линии разграничения между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса проходит обмен пленными.

Это очередной, уже третий этап обмена. В пресс-службе Президента Украины Владимира Зеленского рассказали, что в страну вернутся 19 человек. О том, сколько пленных будет передано представителям республик, не уточняется. По информации офиса Президента, процедура проходит на пункте пропуска Майорск на окраине Горловки в присутствии представителей ОБСЕ. Между тем, в Донецке говорят о том, что 9 украинцев обменяли на 10 жителей ДНР. Один из тех, кто попросил помощи до этого, возвращаться в итоге отказался. Возможная причина разницы данных и путаницы состоит в том, что об обмене сообщили в и ЛНР, где утверждают, что отдают семерых и принимают 11 человек. Эти цифры транслирует телеграм-канал Марочко лайв.

Во время предыдущего этапа в декабре прошлого года Украина вернула 76 человек и передала самопровозглашенным республикам 124 человека.